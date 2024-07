Douglas Luiz-Alisha, finalmente Juve insieme. E l'accoglienza di Giuntoli...

Douglas Luiz ha già assaggiato i primi giorni di Juventus. Dal suo arrivo a Caselle nella tarda serata del 29 luglio fino alle visite mediche del 30 e il primo allenamento agli ordini di Thiago Motta e al fianco di tutti i compagni. Nel mezzo è andato alla Continassa per conoscere Giuntoli e dormire all'interno della struttura, dove ha incontrato anche la fidanzata Alisha Lehmann , dopo il volo. Il brasiliano, nel video pubblicato dai bianconeri, ha bussato alla porta della camera per salutarla e poi i due sono andati insieme a fare una camminata all'interno del JHotel. "Com'è andato il volo?" ha chiesto la calciatrice a Douglas che ha risposto con un "Bene, è durato un'ora circa".

"Come stai? Sei importante per noi. Benvenuto" ha detto il dirigente che ha trovato la pronta risposta del brasiliano con un sorriso: "Molto bene. Sono contento di essere qui". Poi i due hanno proseguito chiacchierando per conoscersi fino ad arrivare al JHotel. I primi assaggi di Juve per il brasiliano prima di andare sul campo con la squadra.

Douglas Day, i primi giorni di Juve

La sveglia poi è suonata presto perché la mattina del 30 luglio è arrivato il momento delle visite mediche per il brasiliano. Il centrocampista è entrato nella struttura del JMedical, accolto precedentemente da una folta presenza di tifosi, e ha iniziato l'iter tra prove atletiche ed esami specifici per ricevere l'idoneità sportiva. Poi foto e autografi con i sostenitori bianconeri e via al primo allenamento agli ordini di Thiago Motta. Corsa, esercizi tattici e i primi movimenti per iniziare a prendere confidenza con gli automatismi richiesti dal tecnico italo-brasiliano. L'amichevole con il Brest si avvicina e lui ed è lì che potrebbe arrivare l'esordio, seppur non ufficiale, con la maglia della Juve per Douglas Luiz.