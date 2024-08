Juve, scoppia l’entusiasmo Motta. E lo Stadium va esaurito

Entusiasmo. È da un paio d’anni che non si assiste a tanto fervore intorno alla Juventus. Sarà l’inizio della nuova era targata Thiago Motta, sarà la partenza con il botto del mercato che ha già portato nella rosa bianconera cinque nuovi rinforzi (da Douglas Luiz, al momento l’acquisto più caro della Serie A, a Khephren Thuram, il figlio d’arte, da Michele Di Gregorio, il miglior portiere del campionato nella passata stagione, al difensore Juan Cabal, fino al giovanissimo Vasilije Adzic, già pronto per stregare il nuovo tecnico), sta di fatto che il popolo juventino ha ritrovato l’euforia del passato e freme nel vedere all’opera una Juventus, secondo i dettami e le idee di calcio dell’italo-brasiliano, profondamente diversa dalle versioni più recenti. Soltanto così si spiega l’assalto ai biglietti per le prossime uscite di Vlahovic & compagni. E se per Pescara, noto feudo bianconero, non è una novità il sold out di sabato per l’amichevole di lusso contro il Brest, visto che alla passione per il calcio si può unire anche il week end al mare, un po’ di sorpresa destano i pienoni annunciati allo Stadium per l’amichevole in famiglia del 6 agosto e per il debutto in campionato, lunedì 19 agosto, contro il Como. Una Torino svuotata dalle vacanze sarà così riempita dai turisti-tifosi che riaccenderanno la fiamma della passione.