Juve-Brest con sguardo a… Conte. L’intenzione di Chiesa: c'è un rischio

Sale, e non poco, la curiosità per vedere all’opera la Juventus alla sua seconda uscita stagionale dopo la prima di Norimberga, terminata 3-0 per i tedeschi. Vero, nel primo tempo c’era in campo di fatto una Next Gen irrobustita con 4 innesti e mancavano i tre brasiliani oltre a Yildiz, sta di fatto che domani sera, a Pescara, calcio d’inizio alle ore 21 in uno stadio esaurito, motivi per pesare la Juventus di Motta non mancheranno. In primis perché il turco oltre a Bremer, Danilo e Douglas Luiz è tornato e i quattro sono pure attesi come convocati. E poi c’è un piccolo particolare che tanto piccolo non è. Già. Se da una parte col Norimberga c’era una differenza di condizione fisica dettata dal fatto che una settimana dopo i tedeschi avrebbero iniziato il campionato a differenza della Serie A che scatterà il 18 agosto, dall’altra i francesi del Brest che cominceranno il campionato in contemporanea con la nostra massima divisione, hanno sfidato il Napoli mercoledì sera perdendo di misura 1-0, complice il super gol di Raspadori che, si sa, rimane nel mirino dei bianconero.