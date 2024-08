Diretta Juventus-Brest ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Juventus torna in campo per il secondo test estivo dopo il ko contro il Norimberga di Miroslav Klose. I bianconeri sono attesi allo Stadio Adriatico per la sfida amichevole contro il Brest di Eric Roy, formazione reduce dalla storica qualificazione in Champions con l'inaspettato 3º posto guadagnato alle spalle di Psg e Monaco. Rispetto alla trasferta in Germania, Thiago Motta ha a disposizone tra gli altri Yildiz, Bremer, Danilo e l'attesissimo Douglas Luiz. In Italia, i francesi hanno già sfidato il Napoli di Antonio Conte, che si è aggiudicato l'incontro grazie al gol di Raspadori - uno degli obiettivi di Cristiano Giuntoli - . A Pescara, il nuovo tecnico della Juve potrebbe chiamare in campo Adzic, a occupare la posizione di sottopunta alle spalle di Vlahovic. Il centrocampista classe 2006 si è fatto notare a Norimberga - dove è subetranto a Miretti - inventando la giocata che ha provocato il rigore poi fallito dal serbo. Insomma, l'amichevole contro i bretoni è la prima sfida prestagionale di spessore, che può dire molto sulla preparazione all'inizio del campionato. Poi toccherà all'Atletico Madrid.