Lampi di Juve col Brest, ma è 2-2: Vlahovic, Danilo e Douglas Luiz protagonisti

La Juventus è tornata in campo per il secondo test estivo dopo il ko contro il Norimberga di Miroslav Klose. I bianconeri sono scesi sul prato dello Stadio Adriatico per la sfida amichevole contro il Brest di Eric Roy, formazione reduce dalla storica qualificazione in Champions con l'inaspettato 3º posto guadagnato alle spalle di Psg e Monaco. Il test amichevole è terminato col punteggio di 2-2.