Chiesa, la scelta di Thiago Motta per Juve-Brest: tutti i convocati

Esclusione eccellente tra i convocati per la sfida tra Juventus e Brest: Federico Chiesa non è stato inserito nella lista da parte di mister Thiago Motta. Il futuro dell'attaccante resta tutto da decifrare. Nei giorni scorsi c'è stato un faccia a faccia tra il giocatore e l'allenatore bianconero, che si è riservato del tempo per decidere. Per l'ex Fiorentina sono state già rifiutare due importanti offerte, ma resta uno dei possibili partenti. Le ultime settimane di calciomercato saranno dirimenti per conoscere il destino dell'esterno offensivo. In chiave calciomercato potrebbero essere lette anche le esclusioni di Daniele Rugani e Tiago Djalò, con il primo corteggiato da diversi club. Non sarà della partita anche Nicolussi Caviglia, il centrocampista resterà a Torino.