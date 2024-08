Miretti, 21 anni tra dediche e Juve ma una foto sorprende: "Faccia da schiaffi"

TORINO - Compleanno in casa Juventus con Fabio Miretti che spegne 21 candeline. Non il compleanno che il giocatore bianconero si augurava visto l'infortunio ( frattura al piede destro ) rimediato nei giorni scorsi che non gli consentità di essere disponibile per inizio campionato. A colmare questo dispiacere i tanti messaggi di auguri: dalla società alla fidanzata fino alla sorella che ha sorpreso i tifosi pubblicando una vecchia foto.

Gli auguri della Juventus a Fabio Miretti

"Un altro compleanno in bianconero, l’ennesimo per un giocatore che fin da giovanissimo ha legato la sua carriera ai nostri colori: arrivato alla Juventus nel 2011, da quando aveva soltanto otto anni, Fabio ha sempre bruciato le tappe sin dai tempi delle Giovanili, fino a raggiungere il sogno che aveva da bambino - quello di giocare in Prima Squadra. Un sogno che è diventato realtà e da quel momento - era l'8 dicembre 2021 quando esordì in Champions League contro il Malmö - non si è più fermato. Miretti infatti nelle ultime annate è entrato in pianta stabile a far parte della rosa della Prima Squadra, prendendosi sempre più responsabilità: nella passata stagione ha raccolto 25 presenze in campionato e 28 complessive e nel match contro la Fiorentina del 5 novembre 2023 ha trovato anche il primo gol in Serie A con la Juventus. Infine, la notizia di qualche giorno fa, con l’estensione di contratto fino al giugno 2028, a conferma di un rapporto e di un legame che va avanti da oltre un decennio. Oggi, in una giornata così speciale per lui, gli facciamo sentire ancora di più tutto il nostro affetto augurandogli buon compleanno. Tanti auguri, Fabio!"