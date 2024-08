Thiago Motta fa fuori Chiesa (e non solo) dalla Juve: "Siamo stati chiari"

"Chiesa non convocato per motivi di mercato? Sì, sia con lui che con gli altri rimasti a casa, tranne Miretti infortunato, siamo stati chiari. Abbiamo parlato con ognuno di loro, sono abituati a giocare con continuità e la società deve trovare una soluzione nel più breve tempo possibile per il bene di tutti". Queste le parole di Thiago Motta dopo il 2-2 in amichevole a Pescara contro i francesi del Brest.