Douglas Luiz accende la Juve: l'analisi dell'esordio con assist. E la sua Alisha...

Non solo Douglas Luiz: riecco Locatelli

E in mezzo a questi lampi personalità e precisione in impostazione che lasciano presagire come possa davvero essere l’uomo in grado di far fare il salto di qualità al centrocampo bianconero. Un centrocampo in cui si è mosso bene in posizione avanzata Locatelli, aggressivo in pressing e bravo a procurarsi il rigore dell’1-1: "Peccato che abbiamo preso goal all’ultimo - ha commentato - però alla fine credo che abbiamo fatto una buona partita. Il nuovo staff ha portato molto entusiasmo, poi sono persone molto sincere dirette. E questo sicuramente è importante perché bisogna avere le idee chiare e credo che ci sono margini per fare un ottimo lavoro. Noi lavoriamo ogni giorno per vincere, ma bisogna fare un passo alla volta senza parlare troppo. L’Europeo? Delusione enorme, ma penso al presente".