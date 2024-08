Pagelle Juve: Vlahovic glaciale, samba Douglas Luiz, Cabal alla Calafiori

Non arriva la vittoria per la Juventus di Thiago Motta. Dopo il 3-0 subito contro il Norimberga, arriva il 2-2 con il Brest a Pescara. Meglio rispetto alla prima uscita i bianconeri, più in palla e sicuramente in grado di far vedere sprazzi del gioco richiesto dal tecnico. Esordio per Douglas Luiz nella ripresa con il brasiliano a mostrare subito la grande qualità tecnica e la personalità in mezzo al campo. Una prova comunque positiva nel complesso nonostante qualche errore di troppo in fase difensiva e in impostazione. Serve tempo per trovare l'amalgama giusta e oleare i meccanisimi.