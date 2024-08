Vlahovic, messaggio Juve: "Ci vuole tempo ma faremo grandi cose"

"Ci vuole tempo". È stato questo, in parte, il messaggio social pubblicato da Dusan Vlahovic dopo il 2-2 contro il Brest. L'attaccante serbo è andato in gol su rigore e ha giocato comunque una partita piuttosto positiva al servizio della squadra. Serve tempo perché per capire i meccanisimi di gioco di Motta e metterli in pratica necessità sicuramente di pratica, di partite e di errori. Da una gara all'altra, però, c'è stato un netto miglioramento in alcune situazioni mentre in altre c'è ancora da lavorare tanto.