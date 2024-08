Vlahovic, dopo il gol al Brest c'è Djokovic: a Parigi per la finale olimpica

Alle Olimpiadi di Parigi tutti gli occhi sono puntati sulla finale del torneo maschile di tennis tra Nole Djokovic e Carlos Alcaraz . In una partita combattutissima game a game, il serbo può contare su di un tifoso speciale: Dusan Vlahovic . L'attaccante della Juventus , reduce dal gol nell'amichevole pareggiata 2 a 2 con il Brest , è sugli spalti del campo dove sulla terra rossa francese si stanno battendo per l'oro olimpico. A testimoniare la presenza del calciatore è una storia instagram dello stesso Dusan, con tanto di "Idemooo!", seguito dalla bandiera serba, l'equivalente di "eccoci qui" in italiano.

Djokovic-Alcaraz, Vlahovic tra Juve e Olimpiadi

Le finali tra Nole Djokovic e Carlos Alcaraz sono diventate ormai una consuetudine nei vari tornei, maggiori e minori, del mondo del tennis. Dopo essersi contesi il titolo a Wimbledon poco meno di un mese fa, eccoli a giocarsi l'oro olimpico a Parigi. Dusan Vlahovic è sugli spalti per far sentire tutto il suo supporto al connazionale. Ma per lo juventino non è la prima volta che lo si vede su "altri campi" per sostenere una squadra o un atleta serbo: dal basket al tennis, sempre presente. A fine partita, con l'ennesimo trionfo del suo connazionale, l'attaccante della Juventus si è lasciato andare ad una grande esultanza prolungata. Il tutto è stato documentato attraverso i suoi social.