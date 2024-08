Chiesa e non solo, niente futuro Juve: l'ultimo indizio dallo store online

Se due indizi fanno una prova, tre diventano una conferma. Che alcuni giocatori fossero in uscita dalla Juventus non è certo un mistero perché Thiago Motta è stato chiaro nel post partita contro il Brest. Non ha fatto nomi ma si è capito per filo e per segno di chi stesse parlando proprio perché assenti a Pescara durante l'amichevole poi terminata 2-2. Ma la conferma è arrivata anche dal sito ufficiale dei bianconeri.