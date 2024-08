Juve, la grande purga di Giuntoli è la sua scommessa più rischiosa

Al tempo in cui le ragioni della commercializzazione del marchio si mescolano inesorabilmente alle ragioni del mercato, ritirare dai negozi le maglie di sei giocatori significa lanciare segnali forti e chiari. Non soltanto ai tifosi. Soprattutto alla concorrenza. È il caso di Szczesny, De Sciglio, Chiesa, Milik, Rugani e McKennie, bersagli della grande purga giuntoliana, ufficialmente fuori dal radar di Thiago Motta e indipendentemente dal loro status contrattuale. Rugani, per esempio, ha appena rinnovato sino al 30 giugno 2026; Chiesa andrà in scadenza il 30 giugno 2025, così come Szczesny, McKennie e De Sciglio; Milik nel 2026, al pari di Rugani.