Diretta Juve-Juve Next Gen: orario, dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Terza amichevole estiva per la Juventus che si prepara ad affrontare la Juventus Next Gen nell'amichevole tutta in famiglia davanti al popolo bianconero, pronto ad abbracciare la propria squadra in questa pre season di avvicinamento alla stagione 2024/2025. Penultimo appuntamento per gli uomini di Thiago Motta che affronteranno poi l'Atletico Madrid in un'ultima amichevole prima di esordire in campionato contro il neopromosso Como di Fabregas. Dopo il ko all'esordio sul campo di Norimberga per 3-0 e il pari a Pescara contro il Brest per 2-2, la Juve è chiamata a cercare il primo successo dell'era Motta davanti ai propri tifosi, con il test che metterà di fronte i bianconeri del presente contro quelli del futuro, guidati in quest'annata da Paolo Montero, traghettatore nelle utlime uscite della passata stagione sulla panchina dei 'grandi' dopo l'esonero di Massimiliano Allegri.