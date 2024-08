Da Adzic a Quattrocchi: nella Juve Next Gen i nuovi Fagioli, Yildiz e... Soulé

Thiago Motta, occhio a Puczka e Quattrocchi

Tra i ragazzi di Montero destano curiosità due nuovi acquisti: Puczka e Quattrocchi. David Puczka, austriaco, 19 anni compiuti a gennaio, è un terzino sinistro che abbina fisico (185 centimetri) e tecnica, capace nella passata stagione di giocare 26 partite nella serie B austriaca con l’Admira Wacker, segnando due gol e servendo due assist. In grado di giocare anche a destra, in futuro potrebbe pure accentrare la sua posizione. Quattrocchi è stato l’ultimo acquisto in ordine di tempo e, a proposito di tempo, il suo arrivo dall’Estudiantes, ufficializzato il 30 luglio, ha alimentato la suggestione di una staffetta con Matias Soulé, nello stesso giorno diventato della Roma. Argentino con passaporto italiano come Soulé, esterno offensivo o trequartista come Soulé, mancino come Soulé, tecnico e agile come Soulé... toccherà a lui mantenere in piedi la similitudine. E magari, chissà, riuscire in quello che a Soulé non è riuscito: convincere la Juventus a puntare su di lui per il futuro. Tra chi invece era già in bianconero occhio soprattutto al classe 2005 Lorenzo Anghelé. Attaccante tecnico e agile, capace di giocare da prima e da seconda punta, secondo all’ultimo europeo con l’Italia Under 19, già nella passata stagione era riuscito a ritagliarsi spazio nella Next Gen, con cui aveva segnato 3 gol e servito 2 assist in 30 presenze. Quest’anno punta a un campionato di Serie C da protagonista. E magari a qualcosa in più...