Adzic, nuovo infortunio per la Juve: condizioni e quanto tempo starà fuori

Brutte notizie in casa Juve. A circa due settimane dal debutto in campionato contro il Como (gara in programma il 19 agosto allo Stadium), Thiago Motta dovrà fare i conti con l'infortunio del centrocampista Vasilije Adzic. Stando a quanto comunicato dal club infatti, il giocatore classe 2006 ha rimediato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra, e i tempi di recupero mettono in discussione l'esordio in Serie A. Ingaggiato dal Buducnost con contratto fino al 2027, Adzic si è fatto subito notare agli occhi del tecnico e della dirigenza per personalità, tecnica e visione di gioco. La prestazione del giovane talento ha infatti aumentato di molto le probabilità di un inserimento in prima squadra, piuttosto che tra i Next Gen. Le due formazioni si sfideranno martedì 6 agosto alle ore 18.30 in un amichevole interna, alla quale il giocatore dovrà pertanto rinunciare - Adzic salterà anche la sfida contro l'Atletico Madrid dell'11 agosto - .