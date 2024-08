Chiesa clamoroso, il gesto social sorprende la Juve e i tifosi: che succede

Chiesa, la mossa di Fali Ramadani

In tutto questo trambusto di voci che si inseguono c'è di mezzo Fali Ramadani, agente di Chiesa, che nelle ultime ore pare stia proponendo Fede in giro per l'Europa. L'ultima squadra è stato il Barcellona, che ha chiuso per l'arrivo di Dani Olmo nelle scorse ore, ma in Italia proseguono gli interessamenti da parte dell'Inter. Marotta pregusta un colpo importante a parametro zero tra un anno ma potrebbe anche valutare un'offerta al ribasso, qualora la situazione dovesse persistere tra l'esterno e i bianconeri, per regalare a Inzaghi un innesto di qualità nel reparto offensivo.