Kostic, qualcosa si muove. I prossimi due giocatori che lasceranno la Juve

Juve, via alle cessioni

In uscita anche il centrale portoghese Tiago Djalò, che viene da quasi 18 mesi di semi-inattività dopo il grave infortunio subito al Lille. Motivo per cui la dirigenza bianconera è orientata a cederlo in prestito per dargli la possibilità di giocare con continuità. Il Porto e due club francesi hanno chiesto informazioni, anche se alla Juve non dispiacerebbe vederlo in azione nel campionato italiano. Sarebbe, infatti, uno step utile alla crescita del classe 2000, che potrebbe scoprire il nostro calcio da vicino. Infine due giovani terzini lasciano la Vecchia Signora a titolo definitivo: il laterale destro Barbieri passa alla Cremonese per 2,5 milioni più una percentuale sulla futura vendita (accordo fino al 2028 con opzione per il 2029); mentre l’esterno mancino Frabotta riparte dal WBA in Inghilterra: ieri visite mediche e firma sul triennale. La Juve l’ha liberato a titolo gratuito, ma avrà il 20% sulla rivendita.