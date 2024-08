Douglas Luiz: la violenza, la pesca e il leone al guinzaglio

«Ho visto persone pugnalate di fronte a me, molti miei amici della favela ancora se la passano male, ma per fortuna c'è la comunità che in qualche modo aiuta chi ne ha più bisogno». Douglas Luiz non dimenticherà mai i primi anni della sua vita nella favela di Nova Holanda, nella periferie di Rio de Janiero, nata 1962, riunendo persone che arrivavano da altre favelas. Una popolazione eterogenea che formava un patchwork, spesso all'origine di scontri anche molto violenti. Douglas nasce in quel contesto e cresce giocando a calcio, grazie ai sacrifici della mamma che fa la parrucchiera. Molti dei tatuaggi che coprono il corpo di Douglas sono infatti dedicati e a lei, la persona alla quale è più legato.