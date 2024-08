Cabal: "Ho pianto per la Juve, farò la storia come Chiellini. L'Inter..."

Dopo Douglas Luiz nella giornata di ieri , oggi è stato il turno di Juan Cabal di presentarsi in conferenza stampa. Il nuovo difensore bianconero è stato acquistato dal Verona per 12 milioni di euro dopo un derby di mercato con l'Inter e ha da subito ben impressionato nelle prime amichevoli disputate contro Norimbega, Brest e Next Gen. Il classe 2001 potrebbe infatti essere un jolly importante per Thiago Motta per la sua capacità di giocare sia da difensore centrale che da terzino, come fatto vedere nella sua precedente esperienza nel club gialloblù.

Cabal in conferenza si presenta al mondo Juve

Queste le prime parole da bianconero per il difensore colombiano: "Sono davvero contentissimo di essere in questa squadra, è un sogno poter essere arrivato in uno dei club più grandi d'Italia e del mondo. Ho già lavorato tanto in questa settimana: non voglio fermarmi alla Juve un anno, il mio sogno è diventare importante come lo sono stati Chiellini, Bonucci, Cannavaro. Cosa posso dare alla Juve? Voglio portare tutto il mio talento, vorrei anche portare ciò che sono come persona, sia in campo che fuori: voglio fare tutto ciò che posso per la squadra, cercherò di migliorare su tutti i fronti e accontentare le richieste del mister. Se dovessi descrivermi con una parola direi resilienza: ho lottato davvero tanto per questo mio sogno, in molti han visto che fin da piccolo avevo la maglietta della Juve, e fin da piccolo volevo coronare questo mio desiderio, grazie a Dio sono arrivato qui. Riferimenti dal passato? Cuadrado, Cristiano, Alex Sandro: voglio essere uno di quelli che arriva in bianconero per restarci".