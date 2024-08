Savona in prima squadra: Juve, ufficiali rinnovo e promozione

Questa la nota della società: "Giornata speciale per Nicolò Savona, che oggi firma il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2029. Una firma che per lui ha un valore doppio, perché da oggi Nicolò sarà inserito in pianta stabile nella rosa della Prima Squadra. Nato ad Aosta nel 2003, Bianconero da quando era bambino, Nicolò ha saputo far tesoro negli anni dell’esperienza in tutte le giovanili, poi con la Primavera e, già dalla stagione 22/23, con la Next Gen. Nella scorsa stagione si è reso protagonista dell’avventura dei bianconeri per tutto l’anno e anche nella fase dei playoff di Serie C, nella quale ha messo a segno 2 reti. Giocatore duttile e versatile, può spaziare a destra da terzino o da centrocampista, ma in questi anni ha saputo anche farsi valere come difensore centrale. Doti, le sue, che gli sono valse il meritatissimo rinnovo di contratto e l’altrettanto meritatissimo approdo alla Prima Squadra. Complimenti, Nicolò!".