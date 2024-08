Chiesa sul mercato, fino al 30 agosto niente Juve. E se non sarà addio?

Chiesa fuori dal progetto

Al nostro astronauta sarebbero però bastati cinque minuti per rendersi conto che negli ultimi due mesi non è accaduto affatto ciò che aveva pensato. Anzi. E a quel punto si sarebbe probabilmente chiesto perplesso cosa stia succedendo: cosa che ha fatto e sta facendo anche gran parte dei tifosi che la vicenda l’hanno seguita giorno per giorno. Il post di Chiesa non è in realtà troppo sorprendente: ha sempre sostenuto di voler rimanere. Esplicitamente, dopo la finale di Coppa Italia - «Del contratto parleremo, io voglio restare in questa grande società, voglio riportare la Juve dove merita» -, o implicitamente, come nel post di ieri o in quello del 1° agosto: lui in allenamento, la didascalia “Concentrato” e i colori bianconeri. Volontà che però non è bastata nei mesi scorsi a fargli trovare un’intesa con la società sul ritocco all’ingaggio che avrebbe voluto per rinnovare. Anche perché a un certo punto il fattore economico è stato messo in secondo piano dalla presa di posizione di Thiago Motta, che ha spiegato a Giuntoli di non ritenere Chiesa ideale per il proprio gioco: a quel punto anche il vecchio ingaggio da 5 milioni più bonus (comunque tra i più alti della rosa) è diventato eccessivo e, unitamente alla scadenza del contratto in arrivo, ha spinto il giocatore sul mercato. E fuori dal progetto.