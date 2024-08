Juve, da Sekulov a Djalò e Szczesny: i prossimi nomi in uscita

Continua a lavorare alacremente in uscita la dirigenza della Juventus , che punta a introitare nuovi denari da reinvestire poi nella campagna acquisti. Dopo la cessione di Barbieri alla Cremonese per 2,5 milioni è in definizione il passaggio di Hans Nicolussi Caviglia al Venezia per 4,5 milioni più una percentuale sulla futura vendita in favore dei bianconeri . Pronto per il regista un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 . Un affare destinato ad andare in porto non appena i lagunari avranno completato la cessione di Tessmann: trattativa in corso con la Fiorentina, anche se le richieste elevate degli agenti dell’americano stanno facendo un po’ spazientire i dirigenti toscani. Intanto la Juve sta per incassare altri 2 milioni, più una percentuale sulla futura vendita, dalla Sampdoria per l’esterno offensivo Nikola Sekulov .

Juve, il mercato in uscita

Il talento classe 2002 piaceva pure a Frosinone e Palermo, ma i blucerchiati nella giornata di ieri hanno messo la freccia e sorpassato tutti nella corsa all’ex Cremonese. Un altro picolo tesoretto utile per finanziare i colpi in entrata. E non finisce qui: la Vecchia Signora aspetta segnali dall’Al Ittihad (presente in queste ore in Italia per l’amichevole contro l’Inter) per Wojciech Szczesny. Il portiere piace alla formazione giallonera, con i bianconeri che hanno già dato il via libera alla partenza del polacco. La palla passa ora a Tek che deve decidere se accettare l’eventuale corteggiamento saudita o se aspettare un chiamata dall’Europa. Sullo sfondo, sornione, c’è sempre Adriano Galliani, che spera di ingaggiarlo per il suo Monza. Operazione possibile a patto che la Juve liberi gratis il proprio numero uno contribuendo al pagamento del 70% dell’ingaggio (6,5 milioni più bonussotto forma di incentivo all’esodo. Uno scenario che, al momento, solletica poco dalle parti della Continassa, ma non è da escludere del tutto ad agosto inoltrato. Chi invece ha già un acquirente delineato è Tarik Muharemovic, che piace al Genoa. Il centrale della Next Gen è un pallino del ds rossoblù Marco Ottolini, che lo conosce bene in virtù dei suoi trascorsi nella dirigenza juventina al fianco di Federico Cherubini. Contatti ben avviati che potrebbero portare all’ennesimo affare sull’asse Juve-Genoa dopo Cambiaso, Dragusin e De Winter. A proposito di centrali: ai saluti anche Tiago Djalò che andrà a giocare in prestito. In lizza il Porto più alcuni club italiani e francesi.