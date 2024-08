Koopmeiners, vino rosso e biciclette: quali sono le passioni dell'uomo mercato?

Un olandese atipico, tranne che per le due ruote. Suo papà, Remco, era un campione di baseball, ma guantone e mazza, Teun Koopmeiners non li ha mai presi troppo in considerazione, anche se tuttora segue volentieri le partite della Major League americana, ma anche dei campionati europei. In compenso il padre lo ha educato da sportivo e gli ha dato l'imprinting del volersi sempre migliorare. A Teun come al fratello Peer che gioca nell'Az Alkmaar, dove Teun è cresciuto. Quando non si allena Koop passa il suo tempo con la fidanzata Rosa Schmidt, che ha conosciuto proprio grazie all'AZ. Rosa faceva uno stage universitario nel club e lì è scoccata la scintilla.