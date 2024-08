Galeno e Nico Gonzalez, Juve in trattativa: cifre e possibili contropartite

Nico Gonzalez, la Juve gioca le carte Arthur e McKennie

Prima di affondare per il figlio d’arte, però, la Juve cercherà di arrivare a Nico Gonzalez inserendo una o anche due contropartite tecniche, capaci di pesare nella valutazione che la Fiorentina fa dell’argentino, 35 milioni, più di quanto possa pesare Djaló in quella, identica, che il Porto fa di Galeno. Due i nomi: Arthur e McKennie. Non Szczesny, visto che i viola hanno praticamente chiuso per lo svincolato De Gea. Il brasiliano è rientrato a Torino proprio dal prestito alla Fiorentina, dove ha lasciato un ottimo ricordo - sia pur non tale da convincere i viola a esercitare il diritto di riscatto da 20 milioni - e dove tornerebbe volentieri. La Juve non può valutarlo di meno per evitare minusvalenze, ma il nodo principale sarebbe l’ingaggio, a cui probabilmente la Juve dovrebbe contribuire sottoforma di buonuscita. Lo stesso per McKennie, a bilancio per soli 5 milioni, ma che per questioni di ingaggio ha già rifiutato l’Aston Villa. Ci sono poi due ostacoli esterni: l’Atalanta, a cui proprio la Juve potrebbe fornire un bel gruzzolo (per Koopmeiners) per acquistare Gonzalez cash, e il Genoa, che dopo aver venduto Retegui proprio ai bergamaschi non vorrebbe privarsi pure di Gudmundsson, nel quale la Fiorentina aveva individuato l’erede dell’argentino. Tutti nodi che Giuntoli è però fiducioso di riuscire a sciogliere, anche in questo caso pure grazie al gradimento del giocatore, che in bianconero si trasferirebbe volentieri.