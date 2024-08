Chiesa-Juve, nuovo segnale: i convocati di Motta contro l'Atletico Madrid

TORINO - Ultimo test della preseason per la Juventus che all'Ullevi Stadium di Goteborg si prepara ad affrontare l'Atletico Madrid, con calcio d'inizio fissato per domenica 11 agosto alle ore 15:00. Prima dell'inizio del campionato, e con la finestra di mercato ancora aperta, Thiago Motta ha lanciato un chiaro segnale su chi sarà a disposizione in questa stagione per i bianconeri. Non ci sarà infatti Federico Chiesa, escluso dai 19 della rosa che affronterà i colchoneros, e sempre più lontano da Torino. Assenti anche Djalò e Szczesny entrambi in uscita come Kostic, Nicolussi Caviglia e gli altri indicati dal nuovo tecnico bianconero. Fuori dalle scelte anche gli infortunati Adzic e Miretti, presenti i nuovi arrivati Di Gregorio, Thuram, Cabal e Douglas Luiz.