Szczesny tra mercato e 'nostalgia' Juve: messaggio social in allenamento

Wojciech Szczesny continua ad allenarsi per non perdere la forma migliore, in attesa di scoprire il suo futuro. Ancora sotto contratto ma messo ufficialmente sul mercato dalla Juventus, il portiere polacco continua la preparazione insieme a Tommaso Orsini, giovane collaboratore di Claudio Filippi e preparatore dei portieri della Primavera di Magnanelli.