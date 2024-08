Diretta Juventus-Atletico Madrid ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Profumo di Champions in casa Juve. I bianconeri sono attesi sul campo del Gamla Ullevi di Goteborg in Svezia, per l’ultimo test pre-stagionale prima dell’esordio in campionato contro il Como di Cesc Fabregas, gara in programma lunedì 19 agosto alle ore 20.45 allo Stadium di Torino. La formazione di Thiago Motta è reduce dalla sfida in famiglia con la Next Gen e dal pareggio contro il Brest di Eric Roy (2-2). Il match contro i bretoni ha restituito segnali incoraggianti - in gran parte nella seconda metà di gioco - nonostante il pareggio acciuffato dai francesi nel finale: a segno per i bianconeri Vlahovic e Danilo. Negli ultimi due test amichevoli, i colchoneros hanno invece superato gli hongkonghesi del Kitchee, sconfitti per 6-1, e prima ancora i connazionali del Getafe, contro i quali si sono imposti con il finale di 3-1. Gli uomini di Simeone, esordiranno in Liga contro il Villarreal il 19 agosto alle ore 21.30.