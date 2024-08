Del Piero, il primo con la terza maglia Juve: annuncio social tra leggende

Maglie con un richiamo storico per club leggendari : questo è quello che ha fatto l' Adidas per la prossima stagione. Lo sponsor dei top club europei, tra questi anche la Juve ( qui la seconda maglia ), ha realizzato delle divise con il classico trifoglio del brand, che ormai era sparito dai radar. Ma a far impazzire i tifosi sono anche i loghi scelti per identificare le varie squadre e per i bianconeri ovviamente è stata scelta la zebra . Un kit romantico che la squadra di Thiago Motta utilizzerà nel corso del campionato e nelle altre competizioni.

Adidas fa un tuffo nel passato: torna la zebra nel kit Juve

Per celebrare queste nuove divide, Adidas ha scelto di farle indossare per la prima volta a leggende che hanno fatto la stoira del club. Per la Juventus ha avuto l'onore Alessandro Del Piero (con una tazzina di caffè in mano), raffigurato insieme a Zidane per il Real Madrid, Ferdinand per il Manchester United, Schweinsteiger per il Bayern Monaco e Vieira per l'Arsenal. Un club di campioni per un kit che vestirà le stelle di oggi o del domani.