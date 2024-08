Pagelle Juve: Thuram convince, Vlahovic rimandato, Danilo spaesato. Gatti, la voglia c'è

Thuram 7

Eccolo il raggio di sole della Juventus nella freschissima Svezia. Il francese è il fulcro del gioco bianconero che vede nel suo ruolo l’anello di congiunzione tra i 4 della difesa e i 4 del centrocampo. Si sbatte a destra e a manca senza andare mai in crisi aerobica, lucido nel recuperare almeno sette palloni non facili per poi distribuirli con saggezza. Anche una verticalizzazione da rifinitore per Vlahovic che il serbo, in area, non sfrutta a dovere.