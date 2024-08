Juve, c’è molto da fare ma la strada è giusta. Cosa manca e i 30 giorni decisivi

Non ci si può stupire se la Juventus è quella di ieri. Sarebbe stato eccezionale vedere una squadra più pronta e brillante nello sviluppare un progetto tattico così diverso da quello delle ultime stagioni, oltretutto con così pochi allenamenti con tutta la rosa (per di più ancora da completare). Sarebbe stato preoccupante vedere una squadra poco consapevole di quello che vuole il tecnico e poco disponibile a interpretarlo. La Juventus è, infatti, una squadra che condivide il progetto di Thiago Motta, ma non lo ha ancora metabolizzato. La Juventus è una squadra a cui mancano almeno tre pedine importanti (Koopmeiners e due ali, ma forse anche quel centrale difensivo che sarebbe dovuto essere Todibo) e, per la stramba agenda del calciomercato, potrà averli solo a ridosso dell’inizio del campionato, se non addirittura dopo. Date queste circostanze la Juventus è dove dovrebbe essere ed è quella che dovrebbe essere: una squadra a cui mancano almeno tre/quattro settimane per diventare una creatura tecnica e tattica di Motta. Quanto succederà da qui a metà settembre, prima sul mercato e poi alla Continassa, sarà determinante per il successo della stagione.