Juve, viaggio nel tempo: la zebra e lo stile anni 80 sulla terza maglia

"Così scura come diventa la notte, così dorata come brilla il nostro futuro" : con questo slogan sui propri social network, la Juventus ha presentato e lanciato sul mercato la terza maglia, già anticipata nelle scorse ore da un video con Del Piero e altre leggende . Il tema è sempre il legame con lo spazio, ma con un richiamo al passato, come si nota dal trifoglio Adidas e dalla zebra, scelta per dare un forte riferimento all'identità del club.

Juve, ecco la terza maglia: il comunicato

"Una sofisticata tavolozza di colori notturni in sfumature blu navy con dettagli raffinati dorati e un motivo tonale su tutta la maglia caratterizzano la divisa, che presenta un elegante colletto a polo ed è adornata con una scritta dorata 'Juventus' sul retro del collo. Un viaggio non solo nello spazio, ma anche nel tempo: il logo Icon del club è in questo caso sostituito dalla silhouette dorata della zebra, a ricreare le atmosfere degli anni '80" - si legge nella nota del club. La maglietta è già in vendita negli store online e fisici di Torino, Milano e Roma a partire da 100 euro.

Juve, torna la zebra: una maglia "spaziale"

Adidas ha lavorato molto sull'identità dei top club, cercando di dare un tocco di romanticismo alle divise da gioco. E con la Juventus ha centrato l'obiettivo riportando sulla maglia la zebra, logo identificativo per la storia della Vecchia Signora. Il primo ad indossarla è stato Del Piero, insieme ad altre leggende che hanno rappresentato altre società. E oggi 12 agosto è stata pubblicizzata per la prima volta con il volto dei calciatori in rosa. Il tema è sempre lo stesso, il richiamo allo spazio, come per le precedenti. Anche il Kit Away ha seguito la stessa idea, con un richiamo al colore di Torino, il giallo, e un motivo che prende spunto dalle infinite galassie inesplorate. Un riferimento allo sguardo al futuro. Ovviamente anche la prima maglia segue lo stesso stile, con un chiaro riferimento alla Luna, come si evince dal motivo che ricorda dei crateri. Sui social hanno avuto un grande successo, ora per diventare ancora più belle dovranno essere accompagnate da qualche trofeo.