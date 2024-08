Szczesny, è finita. E forse non solo con la Juve: "Non farò come Buffon"

Sta per calare il tramonto sulla storia professionale e non solo tra la Juventus e Szczesny. Come si sa il portiere polacco, protagonista delle ultime sette stagioni tra i pali bianconeri, non fa più parte del progetto made in Thiago Motta che ha caldeggiato l’acquisto di Di Gregorio trovando sponda nel il dt Giuntoli. Infatti l’ex numero uno del Monza è stato acquistato per fare il titolare mentre a Szczesny è stato concesso prima un permesso di vacanza aggiuntiva, poi la possibilità di allenarsi in “smart working”. Un agreement reso possibile dall’atteggiamento riconoscente del nazionale polacco che del resto in una intervista a un’importante testata del proprio Paese circa un mese fa dichiarò: “Io rispetto i contratti ma se un club che ti ha dato tanto chiede di risolvere il legame bisognerebbe aiutarlo”. Frasi non di circostanza, ma inquadrate in un contesto già chiaro, in cui era evidente che per lui il futuro a Torino era di fatto terminato.