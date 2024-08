"Chiellini, la maglia di Ronaldo, quei pianti per la Juve": scoprendo Savona

TORINO - Papà Flavio ancora non si rende conto. Come lui anche mamma Giuditta , il suo porto sicuro, e la sorella maggiore Chiara, a cui è legatissimo. Nicolò Savona è diventato grande. Alla Juventus , la casa che lo ha accolto per la prima volta nel 2011. L'approdo in prima squadra, avallato da Thiago Motta , è il coronamento di un sogno. Il padre, originario di Sora (paese che non si perde nulla della carriera del laterale destro classe 2003) racconta l'alba del percorso del figlio: «Stiamo vivendo una grande emozione: due giorni prima della firma del rinnovo abbiamo saputo tutto ed è stata una gioia immensa. Anche perché tutti vedono il traguardo, ma non le tappe che sono servite per arrivarci. Le rinunce di Nicolò, i sacrifici della famiglia, l'attenzione della Juventus: sono stati 13 anni intensi». Savona senior spiega: «Nicolò ha iniziato a giocare a 5 anni all'Aygreville, in Valle d'Aosta: noi abitiamo a pochi metri dal campo. Aveva un passo diverso rispetto ai compagni. Così Marco Giovinazzo, lo stesso scopritore di Nicolussi Caviglia , ci ha chiamato per proporci un provino alla Juventus. Da quel momento è iniziato tutto».

Una strada in cui successo e sacrificio sono diventati sinonimi per Nicolò. Anche perché, dalle montagne valdostane a Vinovo, non è tutto così semplice per un bambino, anzi. Il padre ripercorre l'infanzia del figlio: «All'inizio andava due volte a settimana a Vinovo: la navetta della Juventus lo prendeva alle 15.30 ad Aosta e lo riportava a casa alle 22.30. Lui faceva cena sul pullman. E noi nel weekend giravamo il Piemonte e l'Italia per tornei. Poi a 14 anni è entrato in convitto e si è diplomato lì».

Savona, la crescita

Tante le persone che hanno contribuito alla crescita di Savona. Flavio ringrazia diverse figure: «Da piccolo si rapportò subito con Marco Battaglia e Riccardo Scirea: sono stati fondamentali. Ma penso a anche Gigi Milani, che ci è sempre venuto incontro. E poi Max Marchio, Giovanni Valenti e Andrea Bonatti: sono stati gli allenatori che lo hanno fatto diventare uomo molto in fretta. Non dimentico nemmeno Antonio Marchio: decise lui di tenerlo quando fece il provino alla Juventus». Savona ha vissuto anche un'annata lontano da Torino: in prestito alla Spal nella stagione 2020-2021 in Primavera. Il papà ricorda quel periodo, ma non solo: «Festeggiò i 18 anni da solo, isolato dal Covid, senza poter vedere nessuno. L'esperienza di Ferrara è stata molto formativa per Nicolò. Nel suo percorso ha avuto qualche periodo complicato: fra l'Under 14 e l'Under 15 alla Juventus giocava poco. Fisicamente era più indietro dei compagni, ma il club ha avuto il merito di saperlo aspettare».