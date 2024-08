Koopmeiners, ci siamo. Nico Gonzalez, Commisso tuona ma c'è l'accordo Juve

TORINO - Non che ci fossero soverchi dubbi, ma anche una conferma praticamente scontata contribuisce a fare chiarezza e a leggere l’evolversi della situazione: Teun Koopmeiners non è partito con il resto dei giocatori nerazzurri alla volta di Varsavia, là dove domani l’Atalanta sfiderà il Real Madrid nella finale di Supercoppa Europea. Un evento storico (se pure epocale lo si vedrà in futuro) per il club bergamasco e per i giocatori che fecero l’impresa di vincere l’Europa League. Tra di loro, appunto, mancherà l’olandese (ma anche, sempre per scelta “disciplinare”, l’attaccante El Bilal Touré che pure ha chiesto di essere ceduto per trasferirsi allo Stoccarda) che ha deciso di chiamarsi fuori per chiarire oltre ogni ragionevole dubbio la sua volontà di cambiare club. E di andare, ovviamente, alla Juventus con la quale i suoi manager hanno già raggiunto da tempo un accordo sull’ingaggio