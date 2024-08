Kalulu-Juve: retroscena clausola. Poi altri 3 colpi di Giuntoli: c’è un nome nuovo!

TORINO - Pierre Kalulu arriverà a Torino a Ferragosto, o giù di lì, e di sicuro non troverà traffico sulla Milano-Torino: un accurato screening al J Medical e poi via al lavoro agli ordini di Thiago Motta: l’inserimento nella lista dei convocati per il posticipo di lunedì contro il Como, esordio in campionato, non sarebbe un’utopia se beninteso venissero rispettati i tempi previsti. Entrambe le parti sono convinte che non dovrebbero sorgere intoppi, visto che il difensore francese (ieri ha assistito, senza essere inserito in distinta, al Trofeo Berlusconi) ha acconsentito al trasferimento e che con il Milan siamo ormai ai dettagli: un prestito oneroso di circa 4 milioni di euro, un diritto (attenzione, non obbligo: fa molta differenza per l’iscrizione a bilancio) di riscatto a 14 milioni e l’immancabile diritto del 10% sulla futura rivendita. Kalulu è diventata l’opzione finale per la difesa dopo che sono sfumate via via quelle per Calafiori e, recentemente, Todibo: a suo favore c’è la duttilità tattica che gli permette di disimpegnarsi in vari ruoli della difesa (caratteristica che affascina molto il pensiero calcistico di Motta), mentre a sfavore pesano gli infortuni che lo hanno zavorrato nella scorsa stagione. Anche per questo la Juventus ha voluto inserire un clausola secondo cui il riscatto sarà subordinato alla disputa del 60% delle gare ufficiali.