Thiago Motta: “Voglio che sia la nostra Juve, nessuno è imprescindibile”. Sul Como...

Thiago Motta è pronto per la nuova stagione. Ai microfoni di Sky Sport il nuovo allenatore della Juve spiega la sua voglia di iniziare il campionato. Non solo: l'ex tecnico del Bologna indica la strada per iniziare subito bene il cammino in campionato e dà anche qualche indicazione in più sulla sua idea di calcio: "Dal Bologna alla Juventus ho la stessa idea di calcio. Adesso è un nuovo periodo, con una squadra che stiamo costruendo, una squadra che sta migliorando giorno dopo giorno e siamo pronti per affrontare la prima partita di campionato. Quasi durante tutta la mia vita dentro il calcio, sono degli anni che sto in questo mondo, ho visto tantissime cose ad alto livello. Noi oggi siamo ad altissimo livello e mantenere lo stesso impegno, la stessa determinazione, la concentrazione, l’ambizione per poter, giorno dopo giorno, migliorare e andare a cercare un qualcosa in più".