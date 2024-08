Juve-Como, il dato sui pareggi e i gol dell'ex: il bilancio in Serie A

Dal Torino.... a Torino. Dall'ultima volta in Serie A del Como sono passati 21 anni. Nella stagione 2002-03, infatti, i lariani hanno salutato il massimo campionato con una vittoria al Sinigaglia contro i granata per 1-0 e ora sono tornati, dopo aver passato anni tra Inferno e Purgatorio, dove ripartiranno dalla sfida contro la Juventus dell'Allianz Stadium (lunedì 19 agosto alle ore 20:45). Il Piemonte nel destino per ripartire e provare a fare una stagione con l'obiettivo della salvezza come unico punto primario. La società ha fatto un mercato scoppiettante tra giocatori d'esperienza importanti (Reina, Varane, Alberto Moreno per citarne alcuni) e giocatori in cerca di riscatto (Belotti), per questo vuole partire con il piede giusto, nonostante l'avversario della prima giornata metta subito in salita il ritorno in A del Como. Per andare a ritrovare una sfida tra Juve e lariani c'è da fare un bel salto indietro nel tempo e andare appunto all'ultima stagione in A dei lombardi.

Juve-Como, i precedenti e l'ultima sfida in A Era la Juve di Marcello Lippi in panchina e in campo dei vari Nedved, Ferrara, Montero, Camoranesi, Trezeguet, Del Piero, Di Vaio, Conte e tutti gli altri. Mentre nel Como di Fascetti giocavano due ex come Nicola Amoruso e Fabio Pecchia, quest'ultimo protagonista nel doppio confronto di quell'anno. All'andata, giocata allo stadio Delle Alpi, finì con il risultato di 1-1: gol del vantaggio dell'attuale allenatore del Parma e poi il pari nel finale di Zalayeta. Al ritorno, e fu questo l'ultimo incrocio in A tra i due club, fini 3-1 per i bianconeri al Sinigaglia: l'autorete di Juarez, le reti di Di Vaio e Camoranesi, mentre per i lariani il solito Fabio Pecchia.

La Juventus è imbattuta da 21 partite contro il Como (12 vittorie e 9 pareggi) e l'ultimo successo dei lariani è datato 20 gennaio 1952 (72 anni fa) con il 2-0 interno firmato da Giovetti e Baldini. Altri aspetti positivi, a livello di statistiche, per i bianconeri oltre a questi dati è anche il rullino di marcia contro le neo promosse: nessuna sconfitta nelle ultime otto partite (5 successi e 3 pareggi), ultimo il 2-0 subito all'Allianz con il Monza nel 2023. Ma anche il bilancio, restando soltanto sulla sfida contro il Como è ampiamente a favore della Vecchia Signora: 13 le gare vinte, 3 quelle perse e ben 10 i pareggi. Inoltre nelle ultime 17 gare di A i lariani non sono mai riusciti a segnare più di un gol alla Juve e in undici di queste sono rimasti a secco. Numeri e soltanto numeri, la parola aspetta sempre al campo e in questo senso si affronteranno due rose rivoluzionate e alla ricerca dei giusti meccanismi per partire col piede giusto la stagione. Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA