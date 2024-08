Perché la N.10 a Yildiz è una scelta strategica e simbolica del nuovo corso Juve

Passo importante

L'assunzione di una lusinghiera quanto vistosa responsabilità juventina segna un passaggio molto importante per il ragazzo nato a Ratisbona che, con il madridista Arda Guler, suo coetaneo, nato tre mesi e due giorni prima di lui, è già un'icona del calcio nella sua Nazione. Grandi sono le aspettative riposte da Motta in Kenan. Di certo, l'allenatore saprà come gestire la pressione psicologica destinata inevitabilmente ad aumentare sul nuovo N.10. Il quale ha già mostrato personalità e talento sufficienti per convincere la società a fare la mossa del prolungamento di contratto per sottrarlo agli interessamenti esteri. Più in generale, la decisione contrassegna la rivoluzione 2024 a tutto campo in pieno corso alla Continassa. Quando Del Piero lasciò la Juve e quella maglia così prestigiosa, avvertì: "La Numero 10 deve essere indossata, non ritirata. È bello che i bambini possano sognare di vestirla un giorno". Il sogno di Yildiz diventa realtà. Ora tocca a lui meritarla sul campo. Ha i numeri per riuscirci.