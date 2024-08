Yildiz nuovo 10 Juve: messaggio di Szczesny e reazione del figlio di Del Piero

Del Piero-Yildiz, il messaggio di Tobias

Del Piero-Yildiz dicevamo. Il primo fonte d'ispirazione per il secondo. Per le giocate in campo, per l'esultanza e, soprattutto, per la juventinità. Una strada che anche Kenan vuole ripercorrere e la prima tappa, oltre all'esordio e ai gol in bianconero, è la maglia numero 10 sulle spalle. Un messaggio da tramandare e che ha colpito anche Tobias, figlio di Alex. Proprio lui ha condiviso sui suoi social il post del classe 2005 turco e ci ha aggiunto il numero 10 con le emoji dei cuori bianco e nero. Una nostalgia del passato scorrendo e rivedendo i video del padre, ma con un messaggio positivo per il futuro quasi come ad augurare a Kenan di ripercorrere la strada fatta da Del Piero con la maglia della Juve.