Perin, il numero 1 della Juve è suo: lo spoiler del club bianconero

Per i bianconeri di Thiago Motta sarà una stagione di rinascita, una sorta di anno zero. Tanti cambi, dalla dirigenza alla guida tecnica fino al campo. Tra titolarissimi messi alla porta ( leggasi Federico Chiesa ), addii (Rabiot, Soulé, Szczesny e Alex Sandro su tutti) e nuove promesse pronte a scaldare i cuori dei tifosi (Khéphren Thuram e Douglas Luiz), la Juve si appresta a iniziare un'annata ricca di appuntamenti imperdibili tra campionato, Coppa Italia e Champions League formato XL.

Perin cambia numero: è il nuovo 1 della Juve

La rivoluzione Juve inizia proprio dalla porta. Con Szczesny che ha rescisso il proprio contratto dopo sette anni alla Continassa, Giuntoli ha pescato dal Monza prendendo l'ex Inter Michele Di Gregorio, destinato a raccogliere l'eredità del polacco e a candidarsi come titolare dei pali bianconeri. Alle sue spalle c'è il "solito" Mattia Perin, pronto a rispondere presente quando chiamato in causa. L'addio di Tek ha liberato anche la maglia numero uno. Andando a sbirciare sul sito ufficiale del club si scopre che la casacca con l'iconico 1 andrà proprio sulle spalle dell'ex estremo difensore del Genoa, con DiGre che ha scelto il 29 (aveva il 16 al Monza), Pinsoglio l'ormai consueto 23 (lo indossa dalla stagione 2021-22) mentre al 19enne Giovanni Daffara andrà il 38. Il Rinascimento della Juve è appena iniziato.

Lo spolier del club bianconero non è sfuggito all'attentissimo popolo juventino che ha subito commentato la notizia sul web. Un pensiero comune quello dei tifosi che hanno espresso il proprio apprezzamento per la scelta del club: "Inaspettato ma meritatissimo"