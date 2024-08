Motta reinventa la Juve, Douglas Luiz in stile Koopmeiners: cosa deve fare

Dunque paradossalmente potrebbero essere queste prime partite quelle più insidiose per la Motta Band che, mai come domani sera, si affiderà mani e piedi al talento e al carisma di Douglas Luiz. Toccherà infatti a lui, uomo da 50 milioni abbondanti versati all’Aston Villa, prender per mano la nuova creatura bianconera e condurla alla vittoria. Sia dal punto di vista del carattere, quindi una guida mentale, sia calcistico in senso stretto.

Le chiavi per accendere il gioco bianconero Thiago Motta le ha affidate a lui: in mezzo al campo spetterà al brasiliano dettare il ritmo con cui dovrà viaggiare la palla, capire quando sarà il caso di verticalizzare oppure no, spronare i più giovani dopo aver sbagliato, incutere timore agli avversari. Tocca a lui fare il Koopmeiners. Del resto ce l’ha stampato nel Dna il codice da leader, così come la sua fidanzata Alisha Lehmann che lo ha raggiunto a Torino per rendere le Women non solo più glamour ma anche più forti. Dunque un Douglas Luiz chiamato ad accendere la “luz” di una squadra costretta a un avvio in rincorsa non solo per via del posticipo serale. Tra lui e Thiago Motta, del resto, feeling al 100% con la mezzala che nel giorno della presentazione ha detto “mi pare di conoscerlo da una vita”.

A proposito di dichiarazioni brasiliane a tinte bianconere, ieri sono comparse sul web quelle di Bremer, galvanizzato dal fresco prolungamento di contratto sino al 2029 nonostante le richieste milionarie arrivate dal Premier League: «Pre season terminata. Ci siamo allenati con molta intensità e un ottimo spirito di gruppo per preparare al meglio questa stagione. Siamo carichi e con grande ambizione. Ora è arrivato finalmente il momento di scendere in campo, competere con la stessa intensità e dare tutto per questa maglia!». Un Gleison motivato più che mai, pronto a rinverdire la tradizione positiva della Juventus che nelle ultime tredici prime giornate di campionato ha ottenuto una sconfitta, un pareggio e undici vittorie. La stagione scorsa si partì con un netto 3-0 in quel di Udine, con le reti, tutte nel primo tempo, di Chiesa, Vlahovic su rigore e Rabiot.. Domani sera, dei tre, in campo ci sarà solo Dusan. E DV9 sa cosa si aspettano i 40 mila da lui...