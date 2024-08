Motta: "Gioca chi merita, 10 a Yildiz una responsabilità. Chiesa? Sono stato chiaro"

TORINO - La Juventus chiuderà il programma della prima giornata di campionato ospitando lunedì (ore 20:45) il Como neo-promosso di Cesc Fabregas nel tutto esaurito dell'Allianz Stadium. In attesa di maggiori sviluppi sul fronte mercato i bianconeri si preparano alla prima partita puntando già sui nuovi innesti come Douglas Ruiz e Kheprem Thuram con riflettori puntati su Kenan Yildiz fresco di rinnovo e con la numero 10 sulle spalle. Il tecnico della Juve, Thiago Motta , presenta la sfida contro i lariani nella consueta conferenza stampa della vigilia.

La voglia di iniziare la stagione

"Tanta, non vediamo l’ora di arrivare alla partita di domani e competere con l’avversario e avere all’obiettivo. Vogliamo fare una grande prestazione e arrivare al risultato che vogliamo. Ho scelto seguendo il merito: chi gioca o chi entrerà in campo se l’è meritato, questo ha guidato le mie decisioni"

Situazione McKennie

"McKennie è un giocatore utile e funzionale per le nostre esigenze. Domani abbiamo 19 giocatori per affrontare la partita, possono giocarne solo 11. Stiamo bene, è una buona preparazione. Sta settimana buoni allenamenti e siamo pronti per la partita di domani".