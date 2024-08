Locatelli, con Motta per riconquistare la Juve: tre obiettivi dopo i fischi

TORINO - Far ricredere gli scettici per poter tornare protagonista prima in bianconero e poi in azzurro. Stasera inizia la stagione del rilancio per Manuel Locatelli, chiamato a vestire nella Juventus un ruolo nuovo in cui si tufferà con la speranza che la rivoluzione promossa da Thiago Motta possa aiutarlo a rinascere. Non a caso, il centrocampista è tra i giocatori che più hanno convinto il tecnico italo-brasiliano nel precampionato: grande disponibilità, atteggiamento giusto, tanta voglia di lavorare in un contesto diverso che, rispetto a prima, dovrebbe esaltare le sue caratteristiche. Non più regista basso, schierato davanti alla difesa, ruolo in cui lo aveva utilizzato Massimiliano Allegri, ma mezzala nel 4-1-4-1 o uno dei due centrali in un futuro 4-2-3-1, con la libertà di scambiarsi di frequente posizione con i compagni di reparto, di avanzare e andare al tiro. E anche il tipo di gioco offerto da Thiago Motta, basato sul possesso palla, dovrebbe essere sicuramente più congeniale a Locatelli che può tornare quel centrocampista totale ammirato sia nel Sassuolo di Roberto De Zerbi , dove è esploso, sia all’Europeo vinto con Roberto Mancini.