Da Yildiz con la 10 a Chiesa out: Juve-Como, notte di brividi e 'prime volte'

Juve-Como, quanti debutti

Ma ci sarà anche chi, naturalmente, l’esordio ufficiale con la Juventus questa sera lo celebrerà per davvero. Giocatori come Di Gregorio in porta, Douglas Luiz e Thuram in mezzo al campo, Cabal in difesa. Chi dal primo minuto e chi, eventualmente, in divenire, risorsa tra le poche cui Thiago Motta potrà affidarsi in corso d’opera. Le maggiori aspettative, inevitabilmente, si concentreranno in mezzo al campo, dove al brasiliano – atterrato a Torino in un’operazione che ha abbattuto il muro dei 50 milioni di euro – verrà chiesto di concorrere al salto di qualità del reparto e al francese – che in estate ha lasciato intravedere il proprio repertorio – di contribuire alla sostanza della diga in mediana. E, poi, sarà notte di farfalle per i numerosi giovani che non saranno della partita tanto per allungare la panchina, ma perché un posto in distinta se lo sono meritato. Giovani come Savona e Rouhi, che uno slot in prima squadra se lo sono conquistato in ritiro, e giovani come Mbangula, che all’allenatore garantirà una soluzione offensiva in più, in attesa che queste arrivino da Giuntoli sul mercato.