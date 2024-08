Chiesa, Di Canio e Bergomi svelano tutto? "Trattano, non fare il furbino"

"In questo momento la Juve si è migliorata?". La domanda di Fabio Caressa durante il Club di Sky Sport è quella che si stanno facendo un po' tutti i tifosi bianconeri. Dalla fine della scorsa stagione all'inizio di quella nuova c'è stata anche una rivoluzione tra panchina e rosa. Thiago Motta ha preso il posto di Allegri, mentr Giuntoli sul mercato ha cucinato diversi situazioni e altre ne potrebbero arrivare. Douglas Luiz, Di Gregorio, Cabal, Kheprhen Thuram al momento i nuovi arrivati, ma ancora il lavoro non è finito e ballano altri nomi come Koopmeiners, Nico Gonzalez, Kalulu. Insomma, un profondo cambiamento tra entrate e uscite. C'è tanta attesa per vedere all'opera i bianconeri con il nuovo stile di gioco e le idee del tecnico italo-brasiliano. Sicuramente servirà tempo per assimilare i concetti. Il pre campionato è stato duro, la squadra ha lavorato ad alta intensità e ora è pronta a far vedere sul campo tutto ciò che in un mese e mezzo ha immagazzinato. Per rispondere alla domanda, però, non è affatto semplice, ma ci hanno pensato alcuni ex calciatori a dire la loro sui bianconeri.