Juve-Como, i convocati di Thiago Motta: le scelte su McKennie e Chiesa

TORINO - Saranno 19 i calciatori che prenderanno parte alla partita tra Juventus e Como, posticipo della prima giornata di campionato ed esordio ufficiale del nuovo tecnico bianconero Thiago Motta. Escludendo i tre portieri Di Gregorio, Perin e Pinsoglio, l'allenatore italo-brasiliano ex Bologna avrà a disposizione appena sedici calciatori di movimento: tra questi, quel Weston McKennie reduce da un'estate da separato in casa e appena reintegrato in rosa. Assenti invece Milik e Miretti a causa dei noti problemi fisici, al pari di tutti i giocatori esclusi dal progetto: da Chiesa a De Sciglio, passando per Rugani, ormai virtualmente un nuovo giocatore dell'Ajax, Kostic, Nicolussi Caviglia, Djalò, Arthur, Nonge e Gori, oltre Pogba, fermo da tempo per squalifica.