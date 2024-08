Mbangula: "Sembrava un sogno". Locatelli: "Voglio tornare ai miei livelli"

L'esterno della Juventus, Samuel Mbangula, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 sul Como con tanto di gol all'esordio in prima squadra. Il belga, ex Next Gen, ha dichiarato: "E' stata un'emozione particolare perchè per me era la prima volta in Serie A. Sono molto contento. Quando ho segnato il primo gol ho pensato che fosse un sogno. Sentire i tifosi è una sensazione incredibile".