Juve, Motta esalta Vlahovic: "Grande partita. Ora pensiamo al Verona"

"Mbangula? Mi aspetto tanto non solo da lui ma anche dagli altri. Si è meritato questo momento per il lavoro fatto ogni giorno fino ad oggi, contento per lui e per la squadra che ha fatto una buona gara". Lo ha dichiarato Thiago Motta ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua Juventus per 3-0 contro il Como alla prima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero ha poi aggiunto: "Dusan ha fatto una grandissima partita con e senza palla, per noi è un giocatore importante che ha bisogno sicuramente della squadra. Kenan ha delle caratteristiche importanti per giocare in quella posizione. Sono contento per loro, hanno fatto una ottima partita, ora devono continuare. Kenan oggi ha giocato lì, ma con la qualità che ha può giocare in diversi ruoli. Dipenderà da lui e dalla squadra che andremo ad affrontare".